Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Nouvelle diffusion de l'interview avec l'homme politique, altermondialiste et sociologue suisse Jean Ziegler pour son livre "Le capitalisme expliqué à ma petite-fille (en espérant qu'elle en verra la fin)", publié au Seuil en 2018.



Il a été rapporteur spécial auprès de l'ONU sur la question du droit à l'alimentation dans le monde (2000-2008) et est vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies depuis 2009.



Le capitalisme domine désormais la planète. Les sociétés transcontinentales défient les États et les institutions internationales, piétinent le bien commun, délocalisent leur production où bon leur semble pour maximiser leurs profits, n'hésitant pas à tirer avantage du travail des enfants esclaves dans les pays du tiers-monde. Résultat : sous l'empire de ce capitalisme mondialisé, plus d'un milliard d'êtres humains voient leur vie broyée par la misère, les inégalités s'accroissent comme jamais, la planète s'épuise, la déprime s'empare des populations, les replis identitaires s'aggravent sous l'effet de la dictature du marché. Et c'est avec ce système et l'ordre cannibale qu'il impose au monde que Jean Ziegler propose de rompre, au terme d'un dialogue subtil et engagé avec sa petite-fille.