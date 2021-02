Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Jean-Pierre Stevens pour son livre « En scène, s'il vous plaît » (Ed. Safran).



Jean-Pierre Stevens emmène le lecteur dans l'intimité d'un théâtre d'opéra à travers l'évocation de plus de 250 productions, concerts et tournées. C'est aussi une rencontre avec des gens du spectacle et des artistes qu'il a croisés pendant sa vie professionnelle. Son rôle de régisseur de scène est décrit par petites touches successives tout au long du récit des quarante années passées au Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles. Il nous fait partager ses coups de cœur, mais aussi ses découvertes dans d'autres théâtres et dans des villes où ses flâneries l'ont entraîné naturellement vers des lieux de culture.