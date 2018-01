Jean-Philippe Guérand pour sa bio « Jean Rochefort, prince sans rire » (Ed. Robert Laffont) -...

Jean-Philippe Guérand nous présentait sa bio « Jean Rochefort, prince sans rire » (Ed. Robert Laffont) : Née de huit ans d'une enquête minutieuse, cette biographie donne abondamment la parole à Jean Rochefort pour dessiner le portrait chinois d'un des acteurs préférés des Français, couronné de trois César, dont la vie épouse six décennies de notre histoire et dont quatre femmes, cinq enfants et d'innombrables animaux jalonnent l'existence trépidante.

Émission Entrez sans frapper