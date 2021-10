Après « Dans la forêt », l'écrivaine américaine Jean Hegland revient avec son nouveau roman "Apaiser nos tempêtes" (Phébus).



Les parcours d'Anna et de Cerise n'ont rien de commun. Promise à une brillante carrière, Anna étudie la photographie à l'Université de Washington ; lycéenne, Cerise habite en Californie sous l'emprise totale de sa mère. Lorsque chacune des jeunes femmes tombe enceinte par accident, Anna avorte, et Cerise garde l'enfant. Dix ans plus tard, leur choix aura déterminé le cours...