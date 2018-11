Jean-François Marmion, "Psychologie de la connerie" (Ed. Sciences Humaines) - Entrez sans frapper...

Le psychologue et journaliste français Jean-François Marmion, rédacteur en chef de la revue Le Cercle Psy, pour son livre "Psychologie de la connerie" (Éditions Sciences Humaines). Un monde sans connards est possible ! En fait, non. Désolés. Mais ça n'empêche pas d'y réfléchir. La connerie, chacun la connaît : nous la supportons tous au quotidien. C'est un fardeau. Et pourtant les psychologues, spécialistes du comportement humain, n'ont jamais essayé de la définir. Mieux la comprendre pour mieux la combattre, tel est l'objectif de ce livre, même si nous sommes vaincus d'avance. Des psys de tous les pays, mais aussi des philosophes, sociologues et écrivains, nous livrent ici leur vision de la connerie humaine. C'est une première mondiale. Et peut-être une dernière, profitez-en !

Émission Entrez sans frapper