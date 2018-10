L'auteur de bande dessinée français Jean-Christophe Chauzy pour sa BD : "Le reste du Monde - Les Frontières - Tome 3" (Casterman).



Après Le Reste du monde et Le Monde d'après, la suite du feuilleton post-apocalyptique de Chauzy ! La catastrophe a tout balayé, tout éparpillé, les pires fléaux s'abattent, mais on lâchera rien. On luttera jusqu'au bout pour notre vie et celle des nôtres.

Émission Entrez sans frapper