Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Jane Birkin pour son album "Oh! Pardon tu dormais...", composé par Étienne Daho mais dont elle a écrit tous les textes.



Chanteuse, comédienne, fan des sixties, mère de famille ou égérie sulfureuse, diariste ou écrivain, Jane Birkin a tous les dons. Écrite avec une force et une justesse rares, cette comédie dramatique est à l'image de la vie : un couple s'aime et se déchire, une union se brise pour rien, à cause d'un rien. D'un besoin de se rassurer, d'entendre un mot qui ne vient pas... Chacun affûte ses poignards, prisonnier d'une nuit d'insomnie et de solitude à deux. Au matin, la rupture est consommée. Une rupture pathétique et tristement ordinaire. Ce texte a inspiré à Étienne Daho, ami et complice artistique de longue date, l'un des albums les plus attendus de l'année : Oh ! pardon tu dormais... réunit des chansons originales de Jane Birkin, mises en musique et produites par Étienne Daho.