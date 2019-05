Jamie Oliver, analyse d’un phénomène médiatico-culinaire - Les Décodeurs - 26/05/2019

Une fois n’est pas coutume, nous allons parler cuisine. Jamie Oliver, le chef britannique sans tablier, celui qui cuisine en chemise, les manches retroussées, sourire scotché aux lèvres et dégaine décontractée, Jamie Oliver donc, va probablement devoir fermer certains de ses restaurants. Au-delà d’un charisme médiatique certain, Jamie Oliver, c’est aussi un empire. Emissions télés, livres de cuisine, chaines de restaurants… Depuis le début des années 2000, le cuisinier est sur tous les fronts. Une figure incontournable. Un véritable phénomène médiatique. Un phénomène que nous décortiquons ce dimanche avec Carlo Di Pasquale, chroniqueur culinaire à la RTBF, et Maxime Paquay, journaliste économique à la rédaction de la RTBF également.

Émission Les Décodeurs RTBF