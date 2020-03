Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Tout comme Bill Gates, l'écrivain, économiste et haut fonctionnaire français, créateur de Positive Planet (Fondation reconnue d’utilité publique qui vise à promouvoir et créer l’économie positive dans tous les secteurs d’activité) Jacques Attali avait alerté sur une épidémie mondiale. Dans son ouvrage intitulé « La crise, et après ? » paru en 2009, soit juste après la crise bancaire et financière de 2008, il évoque la possibilité d'une « pandémie incontrôlable » et il dit aussi que « des pandémies beaucoup plus sévères [que la grippe H1N1] sont possibles, porteuses de plus terribles menaces encore ». On discutera sur ce que sera notre monde, selon lui, après cette crise sanitaire...