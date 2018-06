Jacques Attali - Entrez sans frapper - 29/06/2018

L'économiste, écrivain et haut fonctionnaire français Jacques Attali pour son nouveau livre "Les chemins de l'essentiel" (Fayard).



Tout ce qu'il faut avoir lu, vu, écouté et tenté dans la vie...



« Une vie bonne, libre, épanouie le sera davantage si on la traverse en ayant la chance de fréquenter aussi souvent que possible les plus grands chefs-d'œuvre de la création humaine. Ils constituent un formidable moyen de découvrir les autres, le monde et soi-même. Aussi m'est-il venu l'idée d'oser dresser une liste des principaux romans, essais, films, œuvres musicales, tableaux, monuments, sculptures et sites de toutes les cultures. J'ai mis plusieurs décennies à établir cet inventaire. C'est une immense joie que de partager cet essentiel humble et subjectif auquel chacun devrait avoir accès. Un essentiel à portée de tous. Un essentiel qui surprendra, quelle que soit sa culture d'origine. Et maintenant, lisez, écoutez, regardez, vivez ! » J. A.

