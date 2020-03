J'ai rêvé d'un autre monde : La Fondation Be Planet sur Auvio

Mettre en place dans chaque commune belge un écosystème innovant pour renforcer les projets citoyens locaux en faveur de la transition écologique, c’est l’ambition de Proximity. Il s’agit d’un programme complet pour construire, à l’échelle locale, des ponts et développer un véritable partenariat “public-privé-citoyens” avec comme objectif de créer un écosystème multi-acteurs favorable au renforcement des projets citoyens dans le domaine de la transition écologique et solidaire. Sophie BREMS en parle avec Michaël Ooms, Administrateur délégué de la Fondation Be Planet