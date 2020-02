J'ai rêvé d'un autre monde : La coopérative "Altérez-vous" sur Auvio

Cela fait 10 ans que la coopérative Altérez-vous, premier café citoyen en Belgique francophone, a vu le jour. On y propose de multiples animations comme des ateliers éco-citoyens, des tables de conversation et des spectacles entre autres. La convivialité est le maître mot de Altérez-vous et le but affiché est bien de créer du lien social à travers toutes les activités qui y sont organisées. On en parle avec Patrick Ayoub, l'un des cofondateurs de la coopérative.