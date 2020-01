J'ai rêvé d'un autre monde : L'ASBL L'Arbre qui pousse sur Auvio

L’Arbre qui Pousse est un espace public de rencontres, de transmission et de démonstration, incubateur du mouvement de la transition en Belgique. L’ASBL veut rassembler les énergies citoyennes dans un environnement vert comprenant à terme une école, un café citoyen, du maraîchage, un espace de coworking et de conférence, une zone d’habitat solidaire et intergénérationnelle et un centre d’artisanat. Pour en parler, nous recevons ce lundi Pauline STEISEL, gestionnaire de projet de l’ASBL.