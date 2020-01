J'ai rêvé d'un autre monde : L'ASBL "Le petit vélo jaune" sur Auvio

Ce lundi, nous recevons Vinciane GAUTIER, coordinatrice générale de l’ASBL « Le Petit Vélo Jaune ». Le Petit vélo jaune propose un accompagnement aux parents plus isolés ou en situation de fragilité ou de précarité. Et ce, dès le début de leur aventure familiale, voire dès le début de la grossesse. Il s’agit d’un accompagnement gratuit, régulier, encadré et dans la durée, qui se fait au sein du milieu de vie de ces familles.