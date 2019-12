Chaque année, l’ASBL « Opération thermos » se mobilise afin que les sans-abris puissent bénéficier d’un minimum de confort et réconfort en cette période de fête. L’Opération « Noel pour tous » permet aux plus démunis de bénéficier d’un repas complet et chaud lors du réveillon de Noel. On en parle avec Céline VIVIER, vice-présidente de l’association.