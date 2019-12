J'ai rêvé d'un autre monde : L'association "Brise le silence" sur Auvio

Sophie BREMS interroge Pascale Urbain, de l'association « Brise le silence ». Brise Le Silence est une association d'aide aux victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques. Le déni et la loi du silence qui règnent dans notre société et dans l'entourage des personnes ayant subi des violences, les empêchent de parler, d'être écoutées, entendues et reconnues en tant que victimes. Pour répondre à ce manque, l’ASBL propose des ateliers, conférences, des débats, etc.