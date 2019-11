J'ai rêvé d'un autre monde : L'association "Infirmiers de rue" sur Auvio

Le nombre de personnes sans-abri ne cesse d’augmenter à Bruxelles (Il y a deux fois plus de sans-abri à Bruxelles aujourd’hui qu’il y a dix ans) comme en Wallonie. Pourtant, une association comme « Infirmiers de rue » reste convaincue que la fin du sans-abrisme est possible et ce grâce à plusieurs leviers tels que l’approche par l’hygiène, la valorisation de talents des personnes sans-abri, l’implication intensive du réseau d’associations sociales & médicales et la création de logements. Pour en parler, Sophie BREMS interrogera Pierre Ryckmans, responsable du suivi des patients pour l'assoc