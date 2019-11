J'ai rêvé d'un autre monde : L’ASBL OASIS, écocentre sur l'écologie appliquée sur Auvio

On le lit dans certains articles, on le constate dans notre vie quotidienne, notre société est traversée par une série de crises : financière, sociale, écologique et politique. L’écocentre est un projet qui vise à mener une réflexion pour mieux préparer le monde de demain et aider les hommes et les femmes à devenir acteurs de leur destin en renforçant leur capacité de résilience. L’ASBL OASIS se positionne comme un écocentre de formation, d’apprentissage et de recherche en écologie appliquée. Sophie LEONARD interrogera Pierre LEGER, co–fondateur de l’association.