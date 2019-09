J'ai rêvé d'un autre monde - Planetfuture ASBL - 05/09/2019

Sophie BREMS reçoit Martine DAUBREME. Depuis 2008, avec des amis bénévoles, Martine organise la récolte et la distribution gratuite de graines provenant de produits frais pour les envoyer à l’étranger, aux communautés dans le besoin. Elle organise également des ateliers de recyclage du plastique pour semer et planter des potagers verticaux, des tetra pack pour montage de porte-monnaie. Elle récupère aussi des vêtements et objets en bon état et les donne aux personnes dans le besoin.