L'invité actu : Wallonie : comment éviter l’affluence dans les mêmes points d’intérêt ? sur Auvio

Wallonie Belgique Tourisme propose sur VISITWallonia.be des visites et activités réparties sur l’ensemble du territoire wallon, dont des pépites secrètes, des endroits culturels inattendus ainsi que des expériences insolites pour changer d’air et profiter pleinement, dans le respect des règles sanitaires. On reçoit pour en parler Etienne CLAUDE, administrateur délégué de Wallonie Belgique Tourisme.