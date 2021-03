L'invité actu : Le burn-out parental sur Auvio

L'invité dans l'actu - Au vu du contexte, nous évoquons le phénomène du burn-out parental, qui fait l’objet de plus en plus d’attention. Un niveau de stress élevé dans la famille peut conduire à l'épuisement des parents. Une étude internationale a été menée par une centaine de scientifiques dans 42 pays afin de connaître l’ampleur du burn-out parental dans le monde. Quelles sont les causes principales de ce phénomène ? Varie-t-il en fonction des cultures des différents pays ? Quelles mesures pour pallier ce mal-être ? On en parle avec Isabelle ROSKAM, chercheuse à l’Institut de recherche en