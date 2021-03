L'invité actu : Solidarity is not a crime, le procès de la solidarité sur Auvio

Les 23 et 24 mars 2021 aura lieu le procès en appel de onze personnes poursuivies depuis 2017 pour trafic d'êtres humains et participation à une organisation criminelle, aussi appelé « procès de la solidarité ». Neuf d’entre eux ont déjà subi 2 à 13 mois de détention préventive et ce nouveau procès leur fait risquer jusqu’à 10 ans de prison. A cette occasion nous recevrons Loïca LAMBERT, avocate du cabinet Progress Lawyers. Elle est l’avocate de l’un des prévenus, Ali Hussein, et viendra évoquer le procès des qui débute demain matin au Palais de Justice.