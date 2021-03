L'invité actu : Champion.nne.s du Monde de Diplomatie sur Auvio

L’organisation étudiante MUN Society Belgium (MSB) réunit des étudiant.e.s belges de tout le pays et participe à des compétitions de diplomatie face aux étudiant.e.s des meilleures universités de la planète. Ils ont, cette année, et pour la 7ème fois, été sacrés "Champions du Monde de Diplomatie" par la prestigieuse université d'Harvard. L’équipe belge, surnommée « les All Blacks de la diplomatie » a su développer au fil des années une aura de prestige dans le monde de la diplomatie étudiante. Ils seront d’ailleurs reçus la semaine prochaine par le Premier Alexander De Croo et Frans Van Dael