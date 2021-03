L'invité actu : Début du procès de « L’affaire climat » en Belgique sur Auvio

C’est ce mardi 16 mars que débutera le procès de « L’affaire climat » en Belgique. La plainte, soutenue par quelque 60.000 personnes, stipule que les gouvernements du pays n’ont pas respecté (et ne respectent toujours pas) les engagements souscrits par la Belgique sur le plan international et européen permettant d’éviter les effets délétères de la crise climatiques. Nos voisins français et néerlandais ont déjà été condamnés, qu’en sera-t-il de la Belgique ? On en parle avec Serge DE GHELDERE, président de l’ASBL Klimaatzaak, association à l’origine de cette action en justice.