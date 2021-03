L'invité actu : Pourquoi ne pas confier une partie de la vaccination aux pharmaciens ? sur Auvio

Pourquoi ne pas confier une partie de la vaccination aux pharmaciens ? L’idée fait son chemin. Elle a, en tout cas, été autorisée chez nos voisins français où la vaccination contre le Covid-19 sera effective dans les pharmacies à compter de la semaine du 15 mars pour les personnes ayant plus de 50 ans et présentant une comorbidité. Une application est d’ailleurs en ligne depuis ce lundi matin pour permettre de prendre rendez-vous. Qu’en est-il en Belgique ? Est-ce réalisable ? On en parle avec Alain CHASPIERRE, porte-parole de l’APB (Association Pharmaceutique Belge).