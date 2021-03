L'invité actu : Ecart salarial entre les femmes et les hommes sur Auvio

Le rapport de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes sur l’écart salarial sortira ce jeudi. La publication annuelle de chiffres relatifs à l’écart salarial permet de suivre l’évolution des inégalités en Belgique. Quelle est, justement, cette évolution ? Observe-t-on une diminution de l’écart salarial ? Quels facteurs favorisent cette inégalité ? Dans quels milieux l’écart est-il plus grand ? Comment l’expliquer ? On fait le point avec Véronique DEBAEST, porte-parole de l’Institut pour l’Egalité des Hommes et des Femmes.