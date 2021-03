Le verdict est tombé. L’ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison dont un an ferme pour corruption. Il a été déclaré coupable lundi à Paris de corruption et de trafic d'influence dans l'affaire dite des "écoutes", qui avait éclaté en 2014, deux ans après son départ de l'Elysée. Retour sur cette affaire avec Frédéric SAYS, notre correspondant à Paris.