L’Etna, volcan le plus actif d’Europe, est entré dans une phase intense d’activité depuis le 16 février. Aussi impressionnantes que puissent être les explosions de lave, les colonnes de fumées et les pluies de cendres, les habitants des environs ne semblent pas inquiets pour autant. Cet enchainement d’éruptions doit-il inquiéter ? On en parle avec Corentin CAUDRON, vulcanologue à l’ULB.