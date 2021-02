L'invité actu : Ecarts de températures, quelles conséquences ? sur Auvio

Ce 21 février a été le plus chaud enregistré en Belgique depuis 1833. Températures printanières dont nous avons pu bénéficier ce week-end, qui contrastent particulièrement avec les -10°c que nous avons connu il y a une grosse semaine. Comment expliquer ce phénomène ? Ces brusques changements ont-ils déjà pu être observés dans le passé ? Quelles sont les conséquences pour nos cultures agricoles et notre écosystème ? ? On en parle avec Vincent LEEMANS, chercheur en agronomie.