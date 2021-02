L'invité actu : Quel bilan pour cette semaine de stages ? sur Auvio

L'invité dans l'actu - Voyages interdits, folklores et festivités annulées, peu ou pas de contacts sociaux, … Cette semaine de carnaval ne s’annonçait pas des plus réjouissantes. Certaines activités ont pourtant été autorisées pour occuper au mieux les plus jeunes. C’est le cas des stages notamment. Quel bilan peut-on tirer à la fin de cette semaine ? Les jeunes étaient-ils au rendez-vous ? Stages et protocole sanitaire ont-ils été conciliables ? Comment imaginer l’organisation pour les prochaines vacances ? On en parle avec Yves POLOME, directeur général adjoint en charge des stages ADEPS.