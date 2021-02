L'invité actu : La migration des grues cendrées sur Auvio

Depuis quelques jours des « escadrilles » de grues cendrées se font à nouveau remarquer dans le ciel. Ces oiseaux d’envergures opèrent leur migration printanière et remontent vers le nord de l’Europe. Aussi précoces qu’elles puissent paraître, ces migrations sont devenues la norme, les grues s’adaptant instinctivement aux conditions climatiques. Avec le redoux et les températures annoncées, des milliers de volatiles devraient donc traverser notre ciel. On en parle avec Jean-Yves PAQUET, ornithologue et directeur du département études chez Natagora.