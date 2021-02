L'invité actu : Ouverture du grand centre de vaccination de Belgique sur Auvio

C’est ce mardi 16 février qu’ouvre le plus grand centre de vaccination de Belgique, au palais 1 du Heysel. Un centre qui tournera à plein régime à raison de 10 heures par jour, 7 jours sur 7. Quelle sera la capacité d’accueil du centre ? Quels sont les objectifs ? A quels défis ont-ils été (et seront-ils) encore confrontés ? Nous ferons le point sur le déroulement et les coulisses de cette opération hors normes avec Emin LUKA, directeur opérationnel de Brussels Expo.