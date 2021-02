L'invité actu : Le secteur du tourisme s'adapte pour les congés de carnaval sur Auvio

Qui dit mois de février dit habituellement fête et folklore en Belgique. Mais cette année, la période des congés de Carnaval sera privée de ses traditionnelles festivités folkloriques, impactant inévitablement les comportements, activités et séjours de loisirs des belges. Selon Wallonie Belgique Tourisme, ce n’est pas une raison pour ne pas profiter des vacances et pour ne pas changer d’air. Le secteur du tourisme a décidé de s’adapter et propose plusieurs innovations pour permettre à chaque visiteur de profiter sereinement de ces moments de loisirs tout en évitant de parfois se retrouver au