L'invité actu : Retour des tests salivaires à l'ULiège sur Auvio

L’Université de Liège (ULiège) annonce la reprise des tests salivaires de son personnel et de ses étudiant·es à partir de ce lundi 8 février, sur ses différents campus de Liège (centre-ville et Sart Tilman), Gembloux et Arlon. Les tests s’effectuent au moyen du kit d’auto-prélèvement de salive développé par l’ULiège dans le contexte de la crise sanitaire. On fait le point avec Fabrice BUREAU, vice-recteur à la recherche à l’Uliège.