L'invité actu : Des métiers de contact à l'agonie sur Auvio

Un nouveau comité de concertation aura lieu vendredi pour, notamment, décider du sort des métiers de contact. Les coiffeurs pourront-ils reprendre du service le 13 février ? Rien n’est moins sûr selon le dernier rapport du GEMS. Le secteur est à l’agonie est pour se faire entendre certains prennent les devants. C’est le cas de Rudy MOINY, propriétaire du Rudy’s Barber Shop à Mons, qui a lancé un évènement sur Facebook invitant sa clientèle à venir s’amasser devant son salon demain en guise de soutien et de protestation. On évoquera avec lui cette action. Quel est le but ? Quels sont ses esp