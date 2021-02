L'invité actu : Début des inscriptions dans le secondaire sur Auvio

Ce lundi 1er février débutent les inscriptions dans le secondaire. Des inscriptions qui s’annoncent encore plus complexes que d’habitude, pandémie oblige. Quel est le sentiment/avis/constat d'une association de parents telle que la FAPEO. Comment les parents appréhendent-ils ce cycle d'inscription ? Sont-ils plus inquiets ? Peut-on vraiment se faire une idée en visitant une école virtuellement ? On en parle avec VÉRONIQUE DE THIER, Responsable politique à la FAPEO.