L'invité actu : Journée européenne de la protection des données sur Auvio

Ce jeudi 28 janvier marque la journée européenne de la protection des données. A l’heure où les outils de surveillance et de profilage numérique sont de plus en plus présents, spécifiquement en cette période, comment garder notre droit à la vie privée ? Nous discuterons de ces enjeux avec Jean-Marc VAN GYSEGHEM, chercheur au CRIDS, Centre de Recherches Information, Droit et Société de l'Université de Namur, spécialisé en protection des données.