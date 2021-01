Ces derniers temps, les députés européens dénoncent un manque de transparence concernant la vaccination contre le covid-19 en Europe, ce qui a pu nourrir l’incertitude et mener à la désinformation. Plus de clarté et de transparence liées aux contrats, aux autorisations, à la disponibilité et au déploiement des vaccins sont donc attendues. On en parle avec Philippe LAMBERTS, député européen Ecolo.