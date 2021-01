Un cas du variant sud-africain du coronavirus, qui pourrait être beaucoup plus contagieux, a été détecté pour la première fois en Belgique ce mercredi. Quel est son niveau de contagiosité ? En quoi est-il différent du variant britannique ? Avec le développement de ces variants, la vaccination de 70% de la population sera-t-elle suffisante ? On fait le point avec Muriel MOSER, chercheuse et professeure d'immunologie à l’ULB.