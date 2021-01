L'invité actu : La terre tourne plus vite qu'avant sur Auvio

En 2020, les scientifiques ont constaté que notre planète a tourné sur son axe plus rapidement qu'elle ne l'avait fait en un demi-siècle. Le jour le plus court jamais enregistré depuis le début des mesures ayant eu lieu le 19 juillet 2020. On parle ici d’une variation infime, de l'ordre de la milliseconde. Mais comment expliquer un tel phénomène ? Qu’est ce qui influence la vitesse de rotation de la terre ? A-t-il déjà pu être observé auparavant ? Quelles conséquences ? La terre tourne-t-elle de plus en plus rapidement ? On en parle avec Pascale DEFRAIGNE, chef de projet à l'Observatoire Roy