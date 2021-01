L'invité actu : L'Horeca, les "sacrifiés" de la crise sur Auvio

Un nouveau comité de concertation aura lieu ce vendredi 8 janvier. Si les chiffres sont à la baisse, un assouplissement des mesures ne semble pas encore à l’ordre du jour. Avec les métiers de contacts, l’évènementiel et la culture, le secteur de l’Horeca fait partie de ce qu’on peut appeler « les sacrifiés » de la crise. Absence de perspectives de réouvertures, aides insuffisantes, propriétaires et locataires livrés à eux-mêmes, … Le moral de ceux qui constituent l’ADN de notre pays est au plus bas. On fait le point sur la situation du secteur avec Yves COLLETTE, administrateur de la fédérat