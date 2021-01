L'invité actu : Vaccination dans les maisons de repos sur Auvio

C’est ce mardi 5 janvier qu’a lieu le lancement officiel de la campagne de vaccination contre le covid-19. Avec plus de 15.000 francophones en maison de repos en Wallonie et à Bruxelles, ayant acceptés de se faire vacciner, le taux de participation est plus important que celui auquel on s’attendait. Une bonne nouvelle donc, mais comment cela se passe concrètement ? Comment organiser cette vaccination de masse ? Quels sont les obstacles ? Observe-t-on encore des réticences ? On en parle avec Vincent FREDERIC, secrétaire général de la FERMABEL, Fédération maison de repos privées en Belgique.