L'invité actu : Période de fêtes : les réservations de gîtes en Belgique sur Auvio

Les fêtes de fin d’années approchent, dans un contexte on ne peut plus particulier. Vu la stagnation de la courbe des contaminations et hospitalisations, les mesures restrictives ne s’adouciront pas d’ici la fin de l’année. Qu’en est-il des réservations de gîtes en Belgique ? Les annulations sont-elles nombreuses ? Ou au contraire, les « petits » gîtes sont-ils pris d’assaut ? Y a-t-il un contrôle des réservations pour empêcher un trop grand nombre de personnes de se réunir ? Nous ferons le point avec Khevyn TORRES, chargé de communication à la Fédération des gîtes de Wallonie.