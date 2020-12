L'invité actu : Nouvelles éruptions solaires sur Auvio

Depuis quelques semaines, des taches sombres s'enchainent à la surface du Soleil et de puissantes éruptions commencent à faire leur retour après plusieurs années de calme. Le Soleil, rappelons-le, est entré dans son 25ème cycle d’activité il y a un an, fin décembre 2019. Les taches sombres, qui l'avaient déserté des mois durant, sont revenues en force, apparaissant chaque fois toujours plus étendues que les précédentes. Que nous réserve notre étoile pour ces prochains jours ? Doit-on craindre pour notre champ magnétique terrestre ? On en parle avec Marie DOMINIQUE, chercheuse à l’Observatoir