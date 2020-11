L'invité actu : Début de la plus longue manifestation climatique de l'histoire sur Auvio

Dès ce lundi débutera la plus longue manifestation climatique de l’histoire. Pendant près de 3 jours, soit 60h non-stop, 60 manifestants vont se relayer à Namur et Bruxelles pour réclamer plus d’ambition à nos gouvernements en matière climatique et une réduction de minimum 60% des émissions de gaz à effet de serre européennes d’ici 2030. Cette action sera retransmise en direct. On en parle avec Nicolas VAN NUFFEL, porte-parole pour la Coalition Climat, une des associations à la base de l’action.