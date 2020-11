L'invité actu : Le métier de chercheur.e.s sur Auvio

Née d’une initiative de la Commission européenne, la Nuit européenne des Chercheur.e.s a lieu tout au long de la semaine et offre des occasions de rencontre entre les chercheur.e.s et le grand public. Elle sensibilise aux activités de recherche et d’innovation à travers des formats interactifs. Focus ce jeudi sur le métier de chercheur et l’impact de la recherche médicale dans ce contexte sanitaire avec Bernard ROGISTER, vice-doyen à la recherche à la faculté de médecine de l’ULiège.