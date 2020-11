L'invité actu : La Croix Rouge lance un appel aux dons de sang et de plasma sur Auvio

La Croix-Rouge a lancé ce dimanche un appel à la population pour relancer les dons de sang. Le stock actuel de globules rouges est en effet très bas et la seconde vague de l’épidémie empêche l’organisation des collectes habituelles dans les universités ou les entreprises. Le stock de la Croix-Rouge doit être augmenté de 2 à 3000 poches dans les 21 jours. Sans oublier l’importance des dons de plasma des donneur.euses guéri.es du Covid. Comment obtenir un rendez-vous dans ce contexte ? Quels sont les groupes sanguins les plus en pénurie ? On en parle avec Olivier BERTRAND, porte-parole du serv