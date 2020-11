L'invité actu : Comment fonctionne le transport de vaccins ? sur Auvio

Brussels Airport et Air Cargo Belgium invite la presse ce mercredi 18 novembre à venir découvrir le programme mis en place dans le cadre du transport du vaccin COVID-19. L’occasion pour nous de s’intéresser un peu plus largement à la logistique du transport des vaccins. Comment fonctionne aujourd’hui le transport des vaccins, sensibles aux variations de température ? Quelles sont les possibilités pour garantir un transport optimal ? On en parle avec Elisabeth VAN DAMME, porte-parole de GSK, l’un des dix géants de l’industrie pharmaceutique mondiale, qui met à disposition plus de 2 millions