L'invité actu : L'accès à l'IVG en Pologne sur Auvio

En Pologne, l'accès à l'IVG est l'un des plus restrictifs en Europe. Depuis le 22 octobre, les juges, alignés sur les positions du gouvernement ultraconservateur, ont décidé d'autoriser l'interruption volontaire de grossesse uniquement en cas de viol et de danger pour la santé de la femme. Ce qui a provoqué la colère des citoyens. Malgré l’interdiction de rassemblements de plus de 5 personnes, en raison de l’épidémie de covid, plusieurs dizaines de milliers de personnes défilent dans les rues depuis une semaine, revendiquant le droit à l’IVG. On en parle avec Damien SIMONART, notre correspon