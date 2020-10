L'invité actu : COVID-19 : point sur la situation dans les commerces sur Auvio

Retour sur la situation dans les commerces ce vendredi. Qu’est ce que les syndicats attendant et réclament comme mesures sanitaires pendant cette deuxième vague ? Quelles mesures demande le SETCa ? Où en sont les discussions avec les enseignes ? Avec les fédérations ? Faut-il réinstaurer des mesures sanitaires aussi drastiques que lors du premier confinement ? Fermer le commerce non-essentiel : casse sociale ou impératif sanitaire ? Doit-on choisir ? On en parle avec Myriam DELMEE, Présidente du SETCa, syndicats des employés et cadres de Belgique.